Необычная конструкция кузова со сквозным отверстием от носовой части до хвоста должна обеспечить электробайку непревзойденную аэродинамику.

Электрический байк WMC250EV от компании White Motorcycle Concepts оснащен четырьмя электромоторами и уникальным аэродинамическим кузовом. Мотоцикл должен развить скорость более 408 километров в час, чтобы побить действующий мировой рекорд.

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Два из четырех электромоторов WMC250EV смонтированы на переднем колесе. Мощность этой связки составляет 40 кВт (54 л.с.). Они также снабжены системой рекуперации энергии. Еще пара электромоторов размещена в задней части байка, каждый мощностью в 30 кВт (40 л.с.). Таким образом общая производительность силовой установки байка составляет почти 100 сил.

Шасси байка изготовлено ​​из фрезерованного алюминия, амортизаторы – регулируемые, Multimatic DSSV с двойными штангами-толкателями, обтекатели – карбоновые. Масса байка – 300 килограммов. За замедление отвечают передние двойные 340-миллиметровые роторы EBC и задние одинарные 310-миллиметровые, а также суппорты HEL. Колеса – алюминиевые диски Dymag с гладкими шинами Pirelli.

Но главная особенность этого прототипа – его воздуховод V-Air. Благодаря сквозном отверстия, сопротивление мотоцикла воздуху уменьшился на 70 процентов, по сравнению с традиционными средствами, к тому же улучшилось общий аэродинамический баланс. Эффективность такого строения корпуса уже подтверждена в аэродинамической трубе технопарка MIRA. Среди дополнительных преимуществ конструкции называется тот факт, что воздуховод V-Air нагружает переднее колесо, поэтому на разгонах оно не отрывается от земли, как у обычных мотоциклов.

White Motorcycle Concepts рассчитывает побить с WMC250EV два рекорда скорости: национальный и мировой. Действующий мировой рекорд скорости на электрическом мотоцикле принадлежит итальянцу Максу Бьяджи, который в 2020 году смог разогнаться до 408 километров в час на Voxan Wattman.

Фото: электробайк White Motorcycle Concepts WMC250EV / White Motorcycle Concepts