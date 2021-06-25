Незвичайна конструкція кузову з наскрізним отвором від носової частини до хвоста має забезпечити електробайку неперевершену аеродинаміку.

Електричний байк WMC250EV від компанії White Motorcycle Concepts оснащений чотирма електромоторами та унікальним аеродинамічним кузовом. Мотоцикл повинен розвинути швидкість понад 408 кілометрів на годину, щоб побити чинний світовий рекорд.

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Два з чотирьох електромоторів WMC250EV змонтовані на передньому колесі. Потужність цієї зв’язки становить 40 кВт (54 к.с.). Вони також споряджені системою рекуперації енергії. Ще пара електромоторів розміщена в задній частині байка, кожен потужністю у 30 кВт (40 к.с.). Таким чином загальна продуктивність силової установки байка становить майже 100 сил.

Шасі байка виготовлено з фрезерованого алюмінію, амортизатори – регульовані, Multimatic DSSV з подвійними штангами-штовхачами, обтічники – карбонові. Маса байка – 300 кілограмів. За сповільнення відповідають передні подвійні 340-міліметрові ротори EBC і задні одинарні 310-міліметрові, а також супорти HEL. Колеса – алюмінієві диски Dymag з гладенькими шинами Pirelli.

Та головна особливість цього прототипа – його повітропровід V-Air. Завдяки наскрізному отвору, опір мотоцикла повітрю зменшився на 70 відсотків, у порівнянні з традиційними мотоциклами, до того ж покращився загальний аеродинамічний баланс. Ефективність такої будови корпусу вже підтверджена в аеродинамічній трубі технопарку MIRA. Серед додаткових переваг конструкції називається той факт, що повітропровід V-Air навантажує переднє колесо, тому на розгонах воно не відривається від землі, як у звичайних мотоциклів.

White Motorcycle Concepts розраховує побити із WMC250EV два рекорди швидкості: національний та світовий. Нинішній світовий рекорд швидкості на електричному мотоциклі належить італійцеві Максу Бьяджі, який у 2020 році зміг розігнатися до 408 кілометрів на годину на Voxan Wattman.

Фото: електробайк White Motorcycle Concepts WMC250EV / White Motorcycle Concepts