Среди техники, которую передает Германия Украине - три бронированных ремонтно-эвакуационных машины Bergepanzer 2.

Немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная BPz-2 – это боевая машина поддержки. Она предназначена для ремонта другой бронетехники, в частности танков Leopard, в полевых условиях. Машина создана на основе Leopard 1.

Также интересно: Германия готова поставить Украине 88 танков Leopard

С помощью BPz-2 можно восстанавливать поврежденные в бою машины, устанавливать и демонтировать двигатели и башни, то есть это мобильная мастерская.

Экипаж состоит из четырех солдат: водитель, командир, пулеметчик и радист. Для того чтобы ею управлять, украинские военные должны пройти обучение в Германии.

Корпус Bergepanzer2 состоит из сварной бронированной стали и имеет один слой брони. Уровень защиты аналогичен Leopard 1.

Вооружение BPz-2 в первую очередь предназначено для самообороны экипажа и состоит из пулемета и дымовых орудий.

Машина поддержки имеет кран, вспомогательное оборудование и оборудование для ремонта. В рамках полевого ремонта можно разместить запасный двигатель на корме.