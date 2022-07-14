Серед техніки, яка передає Німеччина Україні - три броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.

Німецька броньована ремонтно-евакуаційна BPz-2 – це бойова машина підтримки. Вона призначена для ремонту іншої бронетехніки, зокрема танків Leopard, в польових умовах. Машина створена на базі Leopard 1.

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За допомогою BPz-2 можна відновлювати пошкоджені у бою машини, встановлювати та демонтувати двигуни та башти, тобто вона є мобільною майстернею.

Екіпаж складається з чотирьох солдатів: водій, командир, кулеметник і радист. Для того, щоб нею керувати, українські військові мають пройти навчання в Німеччині.

Корпус “Bergepanzer2” складається зі звареної броньової сталі та має один шар броні. Рівень захисту аналогічний Leopard 1.

Озброєння “BPz-2” в першу чергу призначене для самооборони екіпажу та складається з кулемета й димових гармат.

Машина підтримки має кран, допоміжне обладнання, а також обладнання для ремонту. В рамках польового ремонту можна розмістити запасний двигун на кормі.