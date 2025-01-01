Польские пограничники обнаружили краденый транспорт, который хотели перевезти в Украину

В перечень арестованного попали грузовик, велосипеды и автокомпоненты, что были украдены и внесены в базу розыска. По оценке экспертов их общая стоимость превышает 155 000 злотых, то есть 1 784 125 гривен. Об этом пишет nowiny24.pl.

Пятого июля сотрудники пограничного перехода Корчева обнаружили краденый грузовик DAF XF 480. Водителем был 38-летний гражданин Украины. Во время тщательной проверки установлено, что транспортное средство находилось в розыске и было зарегистрировано как похищенное в Австрии в 2024 году.

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Через несколько часов на том же пограничном переходе 37-летний украинец появился на регистрацию для выезда из Польши. Мужчина перевозил автомобильные компоненты в багажном отделении Mercedes. В результате проверки был установлен VIN-код автомобиля, с которого были сняты детали.

Оказалось, что они были изъяты с Citroen, похищенного в Италии в 2021 году. Стоимость компонентов оценили в 28 000 злотых, то есть 322 352 гривны.

Фото: Отряд пограничной охраны Бещады

Еще один инцидент произошел 7 июля. 34-летний гражданин Украины пытался экспортировать в свою страну восемь велосипедов. Проверив идентификационные номера велосипедов, правоохранители установили, что 3 из них были утеряны в Германии. Это были два велосипеда Cube и один KTM. Общую стоимость изъятых велосипедов оценили в 47 000 злотых, что в конвертации будет 540 748 грн.

Во всех перечисленных случаях предметы незаконного вывоза изъяты. Украинцев допросили в качестве свидетелей.

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С начала 2025 года сотрудники упомянутого Отдела пограничной охраны самостоятельно и в сотрудничестве с другими службами изъяли более 90 транспортных средств, происходящих от преступной деятельности, а также 106 автомобильных агрегатов, компонентов и 19 велосипедов. Общая стоимость обнаруженных предметов превышает 10 миллионов злотых (116 500 000 грн).