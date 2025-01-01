Польські прикордонники виявили крадений транспорт, який хотіли перевезти в Україну

В перелік арештованого потрапили вантажівка, велосипеди та автокомпоненти, що були вкрадені та внесені до бази розшуку. За оцінкою експертів їхня загальна вартість перевищує 155 000 злотих, тобто 1 784 125 гривень. Про це пише nowiny24.pl.

П’ятого липня прикордонники на прикордонному переході Корчова виявлено крадену вантажівку DAF XF 480. Водієм був 38-річний громадянин України. Під час ретельної перевірки встановлено, що транспортний засіб перебував у розшуку та був зареєстрований як викрадений в Австрії у 2024 році.

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Через кілька годин на тому ж прикордонному переході 37-річний українець з'явився на реєстрацію для виїзду з Польщі. Чоловік перевозив автомобільні компоненти у багажному відділенні Mercedes. В результаті перевірки було встановлено VIN-код автомобіля, з якого були зняті деталі.

Виявилося, що вони були зняті з Citroen, викраденого в Італії у 2021 році. Вартість компонентів оцінили у 28 000 злотих, тобто 322 352 гривні.

Фото: Загін прикордонної охорони Бещади

Ще один інцидент стався 7 липня. 34-річний громадянин України намагався експортувати до своєї країни вісім велосипедів. Перевіривши ідентифікаційні номери велосипедів, правоохоронці встановили, що 3 з них були загублені в Німеччині. Це були два велосипеди Cube та один KTM. Загальну вартість вилучених велосипедів оцінили в 47 000 злотих, що в конвертації буде 540 748 грн.

В усіх перерахованих випадках предмети незаконного вивозу вилучені. Українців допитали як свідків.

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З початку 2025 року співробітники згаданого Відділу прикордонної охорони самостійно та у співпраці з іншими службами вилучили понад 90 транспортних засобів, що походять від злочинної діяльності, а також 106 автомобільних агрегатів, компонентів та 19 велосипедів. Загальна вартість виявлених предметів перевищує 10 мільйонів злотих (116 500 000 грн).