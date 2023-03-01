Польское правительство заказало для своей армии 1400 боевых машин пехоты Borsuk собственного производства.

Польша планирует заменить советские копии БМП-1 новой собственной боевой машиной пехоты по проекту Borsuk.

Контракт на серийное производство нового БМП заключен на поставку 1400 машин в разных версиях: "линейной" боевой машины пехоты, разведывательного Żuk, командирского Oset, медицинско-эвакуационного Gotem, БРЭМ Gekon и машины РХБЗ Ares.

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Примерная стоимость заказа составит несколько десятков миллиардов злотых (ориентировочный курс 1 злотый – 0,23 доллара США). А для самой Польши это результат собственной многолетней оборонной программы и самый большой оборонный национальный контракт за последнее время.

Разработка новой БМП по программе Borsuk началась в 2014 году и имела целью заменить в польском войске все BWP-1 (копии советских БМП-1).

Минобороны Польши отмечало, что театром военных действий для этой машины именно Восточная и Центральная Европа с большим количеством водных препятствий и поэтому машина должна плавать.

Вес боевой машины, рассчитанной на три члена экипажа и шесть бойцов десанта, составляет 28 тонн. Уровень бронезащиты в лобной проекции составляет STANAG 4569 lvl 4, то есть от 14,5 мм на расстоянии 200 метров. Учитывая возможность установки дополнительного бронирования, защита в теории может быть увеличена, но с утратой амфибийных возможностей.

Боевые возможности Borsuk снабжаются боевым модулем польской разработки ZSSW-30 с автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II калибром 30-мм и возможностью вести огонь боеприпасами с программируемым подрывом.



Также машина оснащена ПТРК Spike-LR от израильской Rafael, обеспечивающей уничтожение бронетехники и других объектов противника на дальности до 4 км. Система наведения ракеты на основе двухканальной телевизионной и тепловизионной ГСН предполагает не только принцип "выстрелил-забыл", но и командное наведение, когда оператор видит цель из головки самонаведения ракеты. Последнее позволяет производить пуск вне прямой видимости - NLOS. Конечно, на машине есть и пулемет – UKM-2000, модернизация советского ПК под 7,62×51 мм.

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Точность огня и ситуационная осведомленность гарантируется развитыми многоканальными прицелами и командирской панорамой. А вдобавок к этому в Borsuk интегрирована тактическая информационная система.

Также есть высокие углы огня, что позволяет Borsuk эффективно действовать против воздушных целей, в частности БПЛА, особенно учитывая программируемые боеприпасы), а также в условиях городских боев.

Ходовые возможности БМП обеспечиваются 720-сильным немецким MTU 8V199 TE20, соединенным с автоматической трансмиссией Perkins x300. В результате удельная мощность Borsuk составляет 25,7 л/с (для базового варианта бронирования), максимальная скорость 65 км/ч, а на воде до 8 км/ч.

Несмотря на масштабную задачу, польская оборонная промышленность смогла осуществить разработку и испытание машины в заложенные сроки. Через три года после подписания контракта на разработку уже в 2017 году был продемонстрирован макет машины, в 2019 году первый образец вышел на предварительные тесты, а уже через год на полноценные испытания на военных полигонах.

Поставка первых машин запланирована уже на 2024-2025 годы, а учитывая потребность Польши и уже объявленные планы в 1400 машин на платформе Borsuk, это означает многолетнюю загруженность польских оружейников этим заказом, не говоря и об экспортном потенциале этой БМП.