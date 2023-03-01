Польський уряд замовив для своєї армії 1400 бойових машин піхоти Borsuk власного виробництва.

Польща планує замінити радянські копії БМП-1 на нову власну бойову машину піхоти за проєктом Borsuk.

Контракт на серійне виробництво нового БМП укладений на поставку 1400 машин у різних версіях: "лінійної" бойової машини піхоти, розвідувального Żuk, командирського Oset, медично-евакуаційного Gotem, БРЕМ Gekon та машини РХБЗ Ares.

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Орієнтовна вартість замовлення складе декілька десятків мільярдів злотих (орієнтовний курс 1 злотий - 0,23 долара США). А для самої Польщі це результат власної багаторічної оборонної програми та найбільший оборонний національний контракт за останній час.

Розробка нової БМП за програмою Borsuk розпочалась у 2014 році й мала на меті замінити в польському війську усі BWP-1 (копії радянських БМП-1).

Міноборони Польщі наголошувало, що театром військових дій для цієї машини є саме Східна та Центральна Європа із великою кількістю водних перешкод і тому машина повинна плавати.

Вага бойової машини, яка розрахована на три члени екіпажу та шість бійців десанту, становить 28 тонн. Рівень бронезахисту в лобовій проекції становить STANAG 4569 lvl 4, тобто від 14,5-мм на відстані 200 метрів. Враховуючи можливість встановлення додаткового бронювання, захист у теорії може бути збільшений, але з втратою амфібійних можливостей.

Бойові можливості Borsuk забезпечуються бойовим модулем польської розробки ZSSW-30 з автоматичною гарматою Mk44 Bushmaster II калібром 30-мм та можливістю вести вогонь боєприпасами з програмованим підривом.



Також машина оснащена ПТРК Spike-LR від ізраїльської Rafael, який забезпечує знищення бронетехніки та інших об'єктів противника на дальності до 4 км. Система наведення ракети на основі двоканальної телевізійної та тепловізійної ГСН передбачає не тільки принцип "вистрілив-забув", але й командне наведення, коли оператор бачить ціль з головки самонаведення ракети. Останнє дозволяє здійснювати пуск поза межами прямої видимості - NLOS. Звісно на машині є й кулемет – UKM-2000, модернізація радянського ПК під 7,62×51 мм.

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Точність вогню та ситуаційна обізнаність гарантується розвиненими багатоканальними прицілами, а також командирською панорамою. А на додачу до цього у Borsuk інтегрована тактична інформаційна система.

Також наявні високі кути вогню, що дозволяє Borsuk ефективно діяти проти повітряних цілей, зокрема БПЛА, особливо враховуючи програмовані боєприпаси), а також в умовах міських боїв.

Ходові можливості БМП забезпечуються 720-сильним німецьким MTU 8V199 TE20 поєднаним з автоматичною трансмісією Perkins x300. В результаті питома потужність Borsuk становить 25,7 к.с./т (для базового варіанту бронювання), максимальна швидкість 65 км/год, а на воді до 8 км/год.

Попри доволі масштабну задачу, польська оборонна промисловість змогла здійснити розробку та випробування машини у закладені строки. Через три роки після підписання контракту на розробку вже у 2017 році був продемонстрований макет машини, у 2019 перший зразок вийшов на попередні тести, а вже через рік на повноцінні випробування на військових полігонах.

Постачання перших машин заплановано вже на 2024-2025 роки, а враховуючи потребу Польщі та вже оголошені плани у 1400 машин на платформі Borsuk це означає багаторічну завантаженість польських зброярів цим замовленням, не говорячи й про експортний потенціал цієї БМП.