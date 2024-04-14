До назначенного места синяя Scania с польскими номерами не дошла: семь нарушений за один рейс оказалось слишком много. Редакция Авто24 нашла там еще и восьмое пренебрежение ПДД.

В пятницу вечером, 5 марта, вблизи города Энестад, что примерно в 130 километрах к северу от Осло, экипаж норвежской инспекции Statens Vegvesen (Государственное управление автомобильных дорог) подал водителю автомобиля сигнал остановиться. Однако в планы того обычная процедура прохождения контроля допустимой нагрузки на ось, видимо, не входила и он проигнорировал требование.

Как пишет журнал kam-bus.info со ссылкой на Statens Vegvesen, сначала напыщенный перевозчик держал курс в сторону города Эльверум, а затем повернул на юг. Остановился только тогда, когда инспекторы догнали его на той дороге, прижали к обочине и заблокировали движение. Уже по виду водителя фуры было понятно, что здесь что-то не то.

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Мужчина не был пьян, но нервничал. И это вызвало подозрение. Конечно, нервничать было чего, поскольку в кузове грузовика стоял 21 пластиковый бак. Обычно в летнее время в такой посуде возят воду поливочные машины дорожных или коммунальных служб. А тут оказалось что вся тара под пробки заполнена дизелем. В сумме выходила 21 000 литров.

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Вообще, для перевозки таких грузов существует специализированный транспорт, требования к которому не просто суровые, а очень суровые – опасный груз. К тому же водитель должен иметь допуск для работы на таком специализированном транспорте.

При этом все коробчатые баки из пластика не были закреплены, крепежная атрибутика для фиксации вообще отсутствовала. Когда же инспекторы вникли в детали, то обнаружили целый ряд нарушений.

Что нарушил водитель:

грузовик перегружен, весил 33 500 килограммов, что на 7,5 тонны больше максимально допустимой нормы;

груз с 21 000 литров дизеля не имел сопроводительных документов;

транспортное средство не было маркировано для перевозки опасных грузов;

водитель не имел допуска к управлению транспорта с опасным грузом;

груз не был закреплен;

автомобиль и прицеп не были одобрены ЕС и не имели действительной страховки;

действующие документы для международных перевозок не предоставлены.

На этом инспекция Statens Vegvesen завершила перечень нарушений. То ли случайно, или еще как-то, но здесь пропущено еще одно нарушение. По мнению экспертов Авто24, остановка коммерческого транспорта по требованию упомянутой службы является обязательной, поскольку такая норма прописана практически в каждой европейской стране. Поэтому, на самом деле будет не семь, а восемь нарушений – не остановился по требованию инспектора.

По сумме вышеперечисленных формальностей, а это перевозка без действительной транспортной лицензии, без технического осмотра обоих транспортных средств (магистральный тягач и прицепная система), без действительной страховки, без оборудования ADR и без сертификата для перевозки опасных материалов, а также без документов о происхождении и назначении топлива, перевозчику и водителю выписали штрафы.

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Компания получила квитанцию на уплату в бюджет Норвегии 98 450 норвежских крон (358 684 грн). Водителя также не забыли. Ему придется обогатить норвежскую казну на 20 000 норвежских крон (33 239 грн). Это по минималке примерно полумесячная зарплата польского водителя. Кроме этого, он в Норвегии лишился водительских прав.

Есть еще одна фискальная мера: фура польского перевозчика заблокирована до полной уплаты упомянутых выше сборов. Даже если компания-перевозчик оплатит причитающийся ей штраф, а это обязательная мера наказания и обжалованию не подлежит, магистральный грузовик не вернут. Это будет возможно только после того, как свой штраф заплатит водитель или за него это сделает перевозчик.