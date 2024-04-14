До призначеного місця синя Scania з польськими номерами не дійшла: сім порушень за один рейс виявилося забагато. Редакція Авто24 знайшла там ще й восьме зневаження ПДР.

У п'ятницю ввечері, 5 березня, поблизу міста Енестад, що приблизно за 130 кілометрів на північ від Осло, екіпаж норвезької інспекції Statens Vegvesen (Державне управління автомобільних доріг) подав водієві автомобіля сигнал зупинитися. Однак в плани того звичайна процедура проходження контролю допустимого навантаження на вісь, мабуть, не входила і він проігнорував вимогу.

Як пише часопис kam-bus.info з посиланням на Statens Vegvesen, спочатку гоноровий перевізник тримав курс у бік міста Ельверум, а потім повернув на південь. Зупинився лише тоді, коли інспектори наздогнали його на тій дорозі, притиснули до узбіччя й заблокували рух. Уже по вигляду керманича фури було зрозуміло, що тут щось не те.

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Чолов’яга не був п’яний, але нервувався. І це викликало підозру. Звісно, нервуватися було чого, оскільки в кузові вантажівки стояв 21 пластиковий бак. Зазвичай у літню пору у такому посуді возять воду поливальні машини дорожніх чи комунальних служб. А тут виявилося що вся тара під пробки заповнена дизелем. В сумі виходила 21 000 літрів.

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Взагалі, для перевезення таких вантажів існує спеціалізований транспорт, вимоги до якого не просто сурові, а дуже сурові – небезпечний вантаж. До того ж водій повинен мати допуск для роботи на такому спеціалізованому транспорті.

При цьому всі коробчасті баки з пластику не були закріплені, кріпильна атрибутика для фіксації взагалі була відсутня. Коли ж інспектори вдалися в деталі, то виявили цілий ряд порушень.

Що порушив водій:

вантажівка була перевантажена, важила 33 500 кілограмів, що на 7,5 тонни більше максимально допустимої норми;

вантаж з 21 000 літрів дизеля не мав супровідних документів;

транспортний засіб не був маркований для перевезення небезпечних вантажів;

водій не мав допуску до управління транспорту з небезпечним вантажем;

вантаж не був закріплений;

автомобіль і причіп не були схвалені ЄС і не мали дійсної страховки;

чинні документи для міжнародних перевезень не надано.

На цьому інспекція Statens Vegvesen завершила перелік порушень. Чи то випадково, чи ще якось, але тут пропущена ще одне порушення. На думку експертів Авто24, зупинка комерційного транспорту на вимогу згаданої служби є обов’язковою, оскільки така норма прописана практично в кожній європейській країні. Отож, насправді буде не сім, а вісім порушень – не зупинився на вимогу інспектора.

За сумою перерахованих вище формальностей, а це перевезення без дійсної транспортної ліцензії, без технічного огляду обох транспортних засобів (магістральний тягач та причіпна система), без дійсної страховки, без обладнання ADR і без сертифіката для перевезення небезпечних матеріалів, а також без документів щодо походження та призначення пального, перевізнику та водієві виписали штрафи.

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Компанія отримала квитанцію на сплату в бюджет Норвегії 98 450 норвезьких крон (358 684 грн). Водія також не забули. Йому доведеться збагатити норвезьку скарбницю на 20 000 норвезьких крон (33 239 грн). Це по мінімалці приблизно півмісячна зарплата польського водія. Окрім цього, він у Норвегії позбувся водійських прав.

Є ще один фіскальний захід: фура польського перевізника заблокована до повної сплати згаданих вище зборів. Навіть якщо компанія-перевізник сплатить належний їй штраф, а це обов’язкова міра покарання й оскарженню не підлягає, магістральну вантажівку не повернуть. Це буде можливо тільки після того, як свій штраф заплатить водій чи за нього це зробить перевізник.