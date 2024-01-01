Польский завод украинского владельца будет выпускать тракторы и дроны

Признанный банкротом еще в 2021 году тракторный бренд со столетней историей в прошлом году приобрел украинский бизнесмен Олег Крот, совладелец украинского холдинга "Течение" и президент компании MI Crow. Именно она в октябре 24-го стала полноправным владельцем польской компании.

Авторитетное польское издание businessinsider.com.pl со ссылкой на нового владельца Ursus сообщает, что заводы Ursus в Добре-Място (Варминско-Мазурское воеводство) и Люблине будут продолжать производить тракторы. Это традиционный производственный тракторный сегмент мощностью техники от 50 до 100 л. с. и более мощные – более 200 л.с.

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Однако параллельно основывается новое производственное направление – беспилотные системы для обслуживания агропроизводства. Ursus воспользуется достижениями холдинга "Течение", который специализируется на производстве передового оборудования для аграрной промышленности. Сельскохозяйственные беспилотники имеют хорошую перспективу применения в агросекторе.

Фото: Якуб Оржеховский

"Уже 11 лет мы производим сельскохозяйственные дроны, оснащены мультиспектральными камерами для картографирования посевов, что позволяет проводить точные и эффективные агротехнические обработки. Мы сотрудничаем с крупнейшими агрохолдингами Украины. Ursus также будет производить такие дроны. Также будем обучать их операторов. Мы хотим совместить возможности дронов и агротехники, которая работает с ними", – это уже цитирует бизнесмена moto.pl.

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По предварительным оценкам компании, инвестиция в развитие Ursus составит более 200 миллионов злотых, то есть 2,1 миллиарда гривен. Первые тракторы, вероятно, появятся через два года.