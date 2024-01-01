Польський завод українського власника випускатиме трактори і… дрони

Визнаний банкрутом ще у 2021 році тракторний бренд зі сторічною історією торік придбав український бізнесмен Олег Крот, співвласник українського холдингу "Течія" та президент компанії MI Crow. Саме вона в жовтні 24-го стала повноправним власником польської компанії.

Авторитетне польське видання businessinsider.com.pl з посиланням на нового власника Ursus повідомляє, що заводи Ursus у Добре-Място (Вармінсько-Мазурське воєводство) та Любліні продовжуватимуть виробляти трактори. Це традиційний виробничий тракторний сегмент потужністю техніки від 50 до 100 к. с. та потужніші – понад 200 к. с.

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Однак паралельно засновується новий виробничий напрямок – безпілотні системи для обслуговування агровиробництва. Ursus скористається досягненнями холдингу «Течія», який спеціалізується на виробництві передового обладнання для аграрної промисловості. Сільськогосподарські безпілотники мають гарну перспективу застосування в агросекторі.

Фото: Якуб Оржеховський

"Вже 11 років ми виробляємо сільськогосподарські дрони, оснащені мультиспектральними камерами для картографування посівів, що дозволяє проводити точні та ефективні агротехнічні обробки. Ми співпрацюємо з найбільшими агрохолдингами України. Ursus також буде виробляти такі дрони. Також будемо навчати їхніх операторів. Ми хочемо поєднати можливості дронів і агротехніки, яка працює з ними", – це вже цитує бізнесмена moto.pl.

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За попередніми оцінками компанії, інвестиція в розвиток Ursus сягне понад 200 мільйонів злотих, тобто 2,1 мільярда гривень. Перші трактори, ймовірно, з’являться через два роки.