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Польський завод українського власника випускатиме трактори і… дрони

Власник придбаного торік польського заводу Ursus нарешті озвучив давно обіцяні плани щодо подальшої долі бренду, підприємства та його колективу. Випуск тракторів відновиться плюс з’явитеся новий напрямок – вироблятимуть сільськогосподарські дрони.
Велике повернення польского заводу Ursus: український іневестор розкриває свої плани- Auto24

ФОТО:   Якуб Оржеховський|

Ursus виробничий профіль не мінятиме, але значно його розширить новою продукцією

Валентин Ожго
logo15 квітня, 18:30
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Визнаний банкрутом ще у 2021 році тракторний бренд зі сторічною історією торік придбав український бізнесмен Олег Крот, співвласник українського холдингу "Течія" та президент компанії MI Crow. Саме вона в жовтні 24-го стала повноправним власником польської компанії.

Авторитетне польське видання businessinsider.com.pl з посиланням на нового власника Ursus повідомляє, що заводи Ursus у Добре-Място (Вармінсько-Мазурське воєводство) та Любліні продовжуватимуть виробляти трактори. Це традиційний виробничий тракторний сегмент потужністю техніки від 50 до 100 к. с. та потужніші – понад 200 к. с.

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Однак паралельно засновується новий виробничий напрямок – безпілотні системи для обслуговування агровиробництва. Ursus скористається досягненнями холдингу «Течія», який спеціалізується на виробництві передового обладнання для аграрної промисловості. Сільськогосподарські безпілотники мають гарну перспективу застосування в агросекторі.

Фото: Якуб Оржеховський

"Вже 11 років ми виробляємо сільськогосподарські дрони, оснащені мультиспектральними камерами для картографування посівів, що дозволяє проводити точні та ефективні агротехнічні обробки. Ми співпрацюємо з найбільшими агрохолдингами України. Ursus також буде виробляти такі дрони. Також будемо навчати їхніх операторів. Ми хочемо поєднати можливості дронів і агротехніки, яка працює з ними", – це вже цитує бізнесмена moto.pl.

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За попередніми оцінками компанії, інвестиція в розвиток Ursus сягне понад 200 мільйонів злотих, тобто 2,1 мільярда гривень. Перші трактори, ймовірно, з’являться через два роки.

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