Польський тракторний завод викупив український бізнесмен та перепрофілював у військовий

Персонал заводу перебував у стані невизначеності щодо нового працевлаштування. Тепер зрозуміло: Ursus буде працювати. Він просто перегортає нову сторінку і розпочинає нову виробничу тему.

Свого часу редакція Авто24 повідомляла, що маловідома польська компанія MI Crow купила завод за 74 мільйони злотих. Тоді новий власник Ursus заявив, що це буде абсолютно нова сторінка в історії легендарного заводу. Планується зберегти всі наявні робочі місця, залучити нових фахівців та збільшити виробничі потужності.

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Пройшло два місяці й передбачення справдилося. Як повідомляє farmer.pl, тракторів там більше не виготовлятимуть, а підприємство повернеться до своїх джерел і... перейде на виробництво військової техніки.

Ще до Другої світової війни Zakłady Mechaniczne Ursus займався виробництвом військової техніки, зокрема двигунів, шасі танків і бронетехніки, а також компонентів мотоцикла Sokół, що використовувався польською армією.

Зазначається, що поглинання Ursus компанією MI Crow пов’язано з українським підприємцем Олегом Кротом, який прорахував найбільш вигідний варіант перепрофілювання діяльності.

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І хоча Ursus в основному асоціюється з сільськогосподарськими тракторами, нова виробнича тематика має у нинішній час гарну перспективу - попит на військову техніку помітно зростає. Цей напрямок розвитку стає чи не найбільш перспективним для Ursus.

Подібні кроки зробив чеський бренд Zetor, який вже кілька років випускає військовий броньований автомобіль Gerlach 4x4. Zetor було створено як частину збройової компанії Zbrojovka Brno, тож перетворення сільськогосподарської компанії на військове підприємство не нове у Центральній та Східній Європі.

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Ймовірно, приклад Zetor став підказкою для нового Ursus. Придбання Ursus компанією MI Crow – це можливість розвитку потенціалу компанії у виробництві військової техніки.