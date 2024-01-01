Польский тракторный завод выкупил украинский бизнесмен и перепрофилировал в военный

Персонал завода находился в состоянии неопределенности относительно нового трудоустройства. Теперь понятно: Ursus будет работать. Он просто переворачивает новую страницу и начинает новую производственную тему.

В свое время редакция Авто24 сообщала, что малоизвестная польская компания MI Crow купила завод за 74 миллиона злотых. Тогда новый владелец Ursus заявил, что это будет совершенно новая страница в истории легендарного завода. Планируется сохранить все имеющиеся рабочие места, привлечь новых специалистов и увеличить производственные мощности.

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Прошло два месяца и предсказание сбылось. Как сообщает farmer.pl, тракторов там больше не будут производить, а предприятие вернется к своим истокам и... перейдет на производство военной техники.

Еще до Второй мировой войны Zakłady Mechaniczne Ursus занимался производством военной техники, в частности двигателей, шасси танков и бронетехники, а также компонентов мотоцикла Sokół, что использовался польской армией.

Отмечается, что поглощение Ursus компанией MI Crow связано с украинским предпринимателем Олегом Кротом, который просчитал наиболее выгодный вариант перепрофилирования деятельности.

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И хотя Ursus в основном ассоциируется с сельскохозяйственными тракторами, новая производственная тематика имеет в нынешнее время хорошую перспективу – спрос на военную технику заметно растет. Это направление развития становится едва ли не самым перспективным для Ursus.

Подобные шаги сделал чешский бренд Zetor, который уже несколько лет выпускает военный бронированный автомобиль Gerlach 4x4. Zetor был создан как часть оружейной компании Zbrojovka Brno, поэтому превращение сельскохозяйственной компании в военное предприятие не ново в Центральной и Восточной Европе.

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Вероятно, пример Zetor стал подсказкой для нового Ursus. Приобретение Ursus компанией MI Crow – это возможность развития потенциала компании в производстве военной техники.