Полуавтономный Opel Grandland поменял логотип и подсветку ради безопасности пешеходов

Беспилотный Opel Grandland использует голубой, пурпурный и зеленый цвета и специальные символы для сигнализации пешеходов. Эти специальные сигналы создали для того, чтобы другие участники движения могли спрогнозировать дальнейшие действия автономного автомобиля.
Такие сигналы для пешеходов использует Opel Grandland с активированным автопилотом

Вопрос взаимодействия беспилотных автомобилей с другими участниками движения становится все важнее, поскольку технология автопилота развивается очень активно. Системы помощи водителю 3-го уровня уже позволяют людям отвлекаться от вождения, но они также поднимают новый вызов: “как автомобиль сигнализирует о своих намерениях тем, кто находится снаружи?”. Как пишет Carscoops, компания Opel создала прототип полуавтономного Grandland с системой освещения, предназначенной для непосредственного “общения” с пешеходами.

Кроссовер оснастили системой камер, которая может распознавать объекты и жесты, в сочетании с функцией “предсказания намерений” на основе искусственного интеллекта. Такая комбинация позволяет автопилоту лучше распознавать реальные сценарии, такие как выход пешехода из припаркованных транспортных средств или неожиданное появление ребенка на дороге. Когда в Grandland активирован режим автономности, его передние и задние указатели поворота светятся голубым цветом.

Сообщается, что этот цвет выбрали, потому что он не связан ни с одной другой функцией автомобиля. В то же время когда на пути автомобиля появляется пешеход, система начинает тормозить, а светодиодные фары меняют цвет с белого на пурпурный. На месте, где обычно отображается эмблема Opel Blitz, появляется предупредительный знак или пешеход вместе с жестом остановки. Когда кроссовер останавливается, светодиоды становятся зелеными, а на дисплее отображается фигура, идущего.

Несмотря на это, в более сложных ситуациях, когда алгоритмы искусственного интеллекта не могут выбрать решение, водителю предлагается взять управление автомобилем под свой контроль. Филипп Рекль, руководитель отдела глобального освещения в Stellantis, объясняет идеи, лежащие в основе проекта: “Фары, безусловно, играют важную роль в повышении безопасности дорожного движения, но современные системы освещения способны делать гораздо больше. Например, световые сигнатуры можно легко анимировать, а подсвеченный логотип на Grandland можно заменить дисплеем, который может отображать как подсвеченную эмблему, так и использоваться для общения с другими участниками дорожного движения и пешеходами. Используя существующие осветительные элементы, можно легко добавлять коммуникационные функции, когда мы внедрим функции автономного вождения в наших автомобилях”.

Тестовый прототип с уникальным световым оборудованием был создан собственными силами Opel в штаб-квартире в Руссельсхайме, Германия и представлен на Международном симпозиуме по автомобильному освещению (ISAL) в Дармштадте. Он является результатом сотрудничества между концептуальной мастерской Opel и студентами Дармштадтского технического университета, поскольку представители учебного заведения и Stellantis в 2022 году заключили соглашение о стратегическом партнерстве для совместных исследований новых технологий освещения.

