Напівавтономний Opel Grandland змінив логотип та підсвітку заради безпеки пішоходів

Безпілотний Opel Grandland використовує блакитний, пурпуровий та зелений кольори та спеціальні символи для сигналізації пішоходів. Ці спеціальні сигнали створили для того, аби інші учасники руху могли спрогнозувати подальші дії автономного автомобіля.
Напівавтономний Opel Grandland показуватиме пішоходам спеціальні сигнали, замість логотипу - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Такі сигнали для пішоходів викорситовує Opel Grandland з активованим автопілотом

Данило Северенчук
logo24 вересня, 14:20
Питання взаємодії безпілотних автомобілів з іншими учасниками руху стає все важливішим, оскільки технологія автопілота розвивається дуже активно. Системи допомоги водієві 3-го рівня вже дозволяють людям відволікатися від водіння, але вони також порушують новий виклик: “як автомобіль сигналізує про свої наміри тим, хто знаходиться зовні?”. Як пише Carscoops, компанія Opel створила прототип напівавтономного Grandland із системою освітлення, призначеною для безпосереднього “спілкування” з пішоходами.

Кросовер оснастили системою камер, яка може розпізнавати об'єкти та жести, у поєднанні з функцією “передбачення намірів” на основі штучного інтелекту. Така комбінація дозволяє автопілоту краще розпізнавати реальні сценарії, такі як вихід пішохода з припаркованих транспортних засобів або неочікувану появу дитини на дорозі. Коли в Grandland активовано режим автономності, його передні й задні покажчики повороту світяться блакитним кольором.

Повідомляється, що цей колір обрали, тому що він не пов’язаний з жодною іншою функцією автомобіля. Водночас коли на шляху автомобіля з’являється пішохід, система починає гальмувати, а світлодіодні фари змінюють колір з білого на пурпуровий. На місці, де зазвичай відображається емблема Opel Blitz, з’являється попереджувальний знак або пішохід разом із жестом зупинки. Коли кросовер зупиняється, світлодіоди стають зеленими, а на дисплеї відображається фігура, що йде.

Попри це, у складніших ситуаціях, коли алгоритми штучного інтелекту не можуть обрати рішення, водієві пропонується взяти керування автівкою під свій контроль. Філіпп Рекль, керівник відділу глобального освітлення у Stellantis, пояснює ідеї, що лежать в основі проєкту:

“Фари, безумовно, відіграють важливу роль у підвищенні безпеки дорожнього руху, але сучасні системи освітлення здатні робити набагато більше. Наприклад, світлові сигнатури можна легко анімувати, а підсвічений логотип на Grandland можна замінити дисплеєм, який може відображати як підсвічену емблему, так і використовуватися для спілкування з іншими учасниками дорожнього руху та пішоходами. Використовуючи існуючі освітлювальні елементи, можна легко додавати комунікаційні функції, коли ми впровадимо функції автономного водіння в наших автомобілях”.

Тестовий прототип з унікальним світловим обладнанням був створений власними силами Opel в штаб-квартирі у Руссельсхаймі, Німеччина та представлений на Міжнародному симпозіумі з автомобільного освітлення (ISAL) у Дармштадті. Він є результатом співпраці між концептуальною майстернею Opel та студентами Дармштадтського технічного університету, оскільки представники навчального закладу та Stellantis у 2022 році уклали угоду про стратегічне партнерство для спільних досліджень нових технологій освітлення.

