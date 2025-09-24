Напівавтономний Opel Grandland змінив логотип та підсвітку заради безпеки пішоходів

Питання взаємодії безпілотних автомобілів з іншими учасниками руху стає все важливішим, оскільки технологія автопілота розвивається дуже активно. Системи допомоги водієві 3-го рівня вже дозволяють людям відволікатися від водіння, але вони також порушують новий виклик: “як автомобіль сигналізує про свої наміри тим, хто знаходиться зовні?”. Як пише Carscoops, компанія Opel створила прототип напівавтономного Grandland із системою освітлення, призначеною для безпосереднього “спілкування” з пішоходами.

Кросовер оснастили системою камер, яка може розпізнавати об'єкти та жести, у поєднанні з функцією “передбачення намірів” на основі штучного інтелекту. Така комбінація дозволяє автопілоту краще розпізнавати реальні сценарії, такі як вихід пішохода з припаркованих транспортних засобів або неочікувану появу дитини на дорозі. Коли в Grandland активовано режим автономності, його передні й задні покажчики повороту світяться блакитним кольором.

Повідомляється, що цей колір обрали, тому що він не пов’язаний з жодною іншою функцією автомобіля. Водночас коли на шляху автомобіля з’являється пішохід, система починає гальмувати, а світлодіодні фари змінюють колір з білого на пурпуровий. На місці, де зазвичай відображається емблема Opel Blitz, з’являється попереджувальний знак або пішохід разом із жестом зупинки. Коли кросовер зупиняється, світлодіоди стають зеленими, а на дисплеї відображається фігура, що йде.

Попри це, у складніших ситуаціях, коли алгоритми штучного інтелекту не можуть обрати рішення, водієві пропонується взяти керування автівкою під свій контроль. Філіпп Рекль, керівник відділу глобального освітлення у Stellantis, пояснює ідеї, що лежать в основі проєкту:

“Фари, безумовно, відіграють важливу роль у підвищенні безпеки дорожнього руху, але сучасні системи освітлення здатні робити набагато більше. Наприклад, світлові сигнатури можна легко анімувати, а підсвічений логотип на Grandland можна замінити дисплеєм, який може відображати як підсвічену емблему, так і використовуватися для спілкування з іншими учасниками дорожнього руху та пішоходами. Використовуючи існуючі освітлювальні елементи, можна легко додавати комунікаційні функції, коли ми впровадимо функції автономного водіння в наших автомобілях”.

Тестовий прототип з унікальним світловим обладнанням був створений власними силами Opel в штаб-квартирі у Руссельсхаймі, Німеччина та представлений на Міжнародному симпозіумі з автомобільного освітлення (ISAL) у Дармштадті. Він є результатом співпраці між концептуальною майстернею Opel та студентами Дармштадтського технічного університету, оскільки представники навчального закладу та Stellantis у 2022 році уклали угоду про стратегічне партнерство для спільних досліджень нових технологій освітлення.