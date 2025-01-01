Поляки делают ставку на электрофургон собственной разработки – стильный, более дешевый и конкурентный

Компания Adaptive Motors Poland (AMP) уже подписала соглашение о покупке участка площадью 18 гектаров в Клещуве, где построит завод. Пока об этом предприятии информации мало, идет разработка проекта, техдокументации, привязка запланированных к сооружению производственных, офисных, складских помещений к участку, изучаются подрядчики для проведения геологических и геодезических исследований.

Как отмечает auto-swiat.pl, компания Adaptive Motors Poland (AMP) только перевернула листок деятельности, зарегистрировавшись 28 мая 2025 года. В планах учредителей указано основное направление – производство польских транспортных средств собственного производства.

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Основным учредителем этой новообразованной производственной структуры является згожелецкая компания Innovation AG братьев Грищуков, где создали электрический фургон доставки. Это не разработка на этапе чертежей, а уже в готовом виде созданный фургон грузоподъемностью 1000 кг.

Приблизительный план завода с привязкой к тамошнему участку. Иллюстрация: Innovation

Легкий коммерческий автомобиль еѴап стал первым польским электрическим фургоном для доставки, технические возможности которого не хуже, чем у мировых производителей. Он уже успел пройти все этапы конкурса Национального центра исследований и разработок (NCBiR), побывать в довольно масштабном автопробеге, засветиться на мировом экологическом саммите.

Автомобиль стал настолько популярным, что даже получил разрешение заехать во двор резиденции Папы Римского. Команда разработчиков из Згожелеца перед большим турне в 2023 году приехала своим автомобилем в Ватикан, где машина была продемонстрирована тогдашнему Папе Римскому Франциску и им освящена.

Не каждая дебютная машина имеет честь остановиться у порога резиденции Папы Римского, но полякам это удалось. Фото: Innovation

Таким образом AMP уже имеет готовое транспортное средство. В интервью Wysokinapiecie.pl Альберт Грищук объяснил, что они создали все программное обеспечение от первой до последней строки кода. Их eVanPL уже имеет одобрение для мелкосерийного производства, которое AMP хочет запустить в середине 2027 года – сначала 1500 транспортных средств доставки в год.

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AMP не будет жаловаться на отсутствие интереса к своему eVanPL, поскольку автомобиль не только выглядит оригинально, но и получил конкурентные параметры в сегменте электрических фургонов. Он имеет длину 566,7 см, ширину 213,4 см, высоту 246,5 см и колесную базу 364,5 см. Грузоподъемность составляет 1000-1200 кг.

Здесь фургон, но в перспективе шасси eVanPL для строительства всевозможных специальных надстроек будет иметь также хорошую перспективу Фото: Innovation

Польский eVanPL оснащен электродвигателем с постоянной мощностью 109 л.с. и пиковой мощностью 306 л.с. Для энергетического обеспечения ходовой здесь использовано литий-железо-фосфатную тяговую батарею емкостью 105 кВт-ч. Запас хода автомобиля без нагрузки превышает 400 км, а с тонной грузоподъемности - 350 км.

Завод будет организован таким образом, чтобы обеспечить клиентам широкий спектр персонализации автомобиля без задержек в производстве. В перспективе будут не только фургоны вагонной компоновки, но и шасси для всевозможных надстроек, начиная от бортовых платформ и заканчивая телескопическими подъемниками, маленькими морозильными кузовами коробчатого типа из сэндвич-панелей под конкретные перевозки молочных, мясных продуктов, кондитерских изделий, цветов и тому подобное.