Поляки роблять ставку на електрофургон власної розробки – стильний, дешевший і конкурентний

Компанія Adaptive Motors Poland (AMP) вже підписала угоду про купівлю ділянки площею 18 гектарів у Клещуві, де побудує завод. Поки про це підприємство інформації мало, йде розробка проєкту, техдокументації, прив’язка запланованих до спорудження виробничих, офісних, складських приміщень до ділянки, вивчаються підрядники для проведення геологічних та геодезичних досліджень.

Як зазначає auto-swiat.pl, компанія Adaptive Motors Poland (AMP) лише перегорнула листок діяльності, зареєструвавшись 28 травня 2025 року. У планах засновників зазначено основний напрямок – виробництво польських транспортних засобів власного виробництва.

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Основним засновником цієї новоутвореної виробничої структури є згожелецька компанія Innovation AG братів Грищуків, де створили електричний фургон доставлення. Це не розробка на етапі креслень, а вже в готовому вигляді створений фургон вантажністю 1000 кг.

Приблизний план заводу з прив'язкою до тамтешньої ділянки. Ілюстрація: Innovation

Легкий комерційний автомобіль еVan став першим польським електричним фургоном для доставки, технічні можливості якого не гірші, ніж у світових виробників. Він вже встиг пройти усі етапи конкурсу Національного центру досліджень і розробок (NCBiR), побувати у доволі масштабному автопробігу, засвітитися на світовому екологічному саміті.

Автомобіль став настільки популярним, що навіть отримав дозвіл заїхати у подвір’я резиденції Папи Римського. Команда розробників зі Згожелеця перед великим турне у 2023 році приїхала своїм автомобілем до Ватикану, де машина була продемонстрована тодішньому Папі Римському Франциску та ним освячена.

Не кожна дебютна автівка має честь зупинитися біля порога резиденції Папи Римського, але полякам це вдалося. Фото: Innovation

Таким чином AMP вже має готовий транспортний засіб. В інтерв'ю Wysokinapiecie.pl Альберт Грищук пояснив, що вони створили все програмне забезпечення від першого до останнього рядка коду. Їхній eVanPL вже має схвалення для дрібносерійного виробництва, яке AMP хоче запустити в середині 2027 року – спочатку 1500 транспортних засобів доставлення на рік.

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AMP не скаржитиметься на відсутність інтересу до свого eVanPL, оскільки автомобіль не тільки виглядає оригінально, але й отримав конкурентні параметри в сегменті електричних фургонів. Він має довжину 566,7 см, ширину 213,4 см, висоту 246,5 см та колісну базу 364,5 см. Вантажність становить 1000-1200 кг.

Тут фургон, але в перспективі шасі eVanPL для будівництва усіляких спеціальних надбудов матиме також гарну перспективу Фото: Innovation

Польський eVanPL оснащений електродвигуном з постійною потужністю 109 к.с. та піковою потужністю 306 к.с. Для енергетичного забезпечення ходової тут використано літій-залізо-фосфатну тягову батарею місткістю 105 кВт-год. Запас ходу автомобіля без навантаження перевищує 400 км, а з тонною вантажності — 350 км.

Завод буде організований таким чином, щоб забезпечити клієнтам широкий спектр персоналізації автомобіля без затримок у виробництві. У перспективі будуть не лише фургони вагонного компонування, а й шасі для всіляких надбудов, починаючи від бортових платформ і закінчуючи телескопічними підіймачами, маленькими морозильними кузовами коробчастого типу із сендвіч-панелей під конкретні перевезення молочних, м'ясних продуктів, кондитерських виробів, квітів тощо.