Гусеничную боевую машину пехоты испытывают военнослужащие 15-й отдельной механизированной бригады Войска Польского.

Техника прибыла на испытание на прошлой неделе. Командир бригады рассказал о полевых испытаниях этой машины и важности ее плавучести для бойцов. "Борсук" предоставит нам возможности, которых у нас до сих пор не было", – говорит бригадный генерал Петр Файковский.

Новейшие боевые машины Borsuk должны быть заменены в сухопутных войсках БМП-1, сообщает Polska Zbrojna.

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БМП весит 28 тонн, его максимальная скорость на асфальтированных дорогах составляет 65 км/ч, а уникальная особенность машины – в ее плавучести. При преодолении водных преград БМП может двигаться со скоростью до 8 км/ч.

После испытательной программы военные передадут конструкторам боевой машины свои замечания по эргономике и использованию оборудования. Это важный шаг на пути принятия на вооружение этой машины.

Успешное завершение государственных испытаний позволит начать переговоры по запуску серийного производства и заключению контрактов на поставку БМП Borsuk для Вооруженных сил Польши.

Гусеничная БМП Borsuk. Фото: Michał Niwicz

Характеристики БМП Borsuk

БМП Borsuk построена на универсальной модульной гусеничной платформе. Машина получила классическую для современных БМП компоновку с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения и отделение управления, за которым располагается боевое отделение с командиром и наводчиком. Машину планируют выпускать в двух вариантах.

БМП оснащена дистанционно управляемым боевым модулем ZSSW-30, который вооружен 30-мм пушкой Bushmaster Mk 44/S с боезапасом в 200 снарядов и 7,62-мм пулеметом UKM-2000C с боекомплектом. ) Spike-LR. Конструкция модуля приспособлена для установки дополнительной брони.

Экипаж Borsuk состоит из трех человек: командира, оператора-наводчика и водителя, в десантном отделении в кормовой части корпуса могут размещаться до шести бойцов. Боевая машина пехоты с помощью бортовой системы вооружения может вести борьбу с пехотой, бронетехникой, воздушными целями и другими объектами при любых погодных условиях и в любое время суток.

Borsuk получил германский дизельный двигатель MTU 8V-199-TE20 мощностью в 720 сил. Такой же агрегат используется в австрийской БМП Ulan и в семействе многоцелевых бронемашин Boxer.

Кстати гусеницы гораздо лучше на бездорожье, чем колеса.