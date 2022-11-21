Гусеничну бойову машину піхоти випробовують військовослужбовці 15-ї окремої механізованої бригади Війська Польського.

Техніка прибула на випробування минулого тижня. Командир бригади розповів про польові випробування цієї машини та важливість її плавучості для бійців. “Борсук” надасть нам можливості, яких ми досі не мали”, – каже бригадний генерал Пйотр Файковський.

Новітні бойові машини Borsuk мають замінити у сухопутних військах БМП-1, повідомляє Polska Zbrojna.

До речі чим польский САУ Crab відрізняється від радянського "Гіацинта"

БМП важить 28 тонн, її максимальна швидкість на асфальтованих дорогах становить 65 км/год, а унікальна особливість машини – у її плавучості. При подоланні водних перешкод БМП може рухатися зі швидкістю до 8 км/год.

Після випробувальної програми військові передадуть конструкторам бойової машини свої зауваження щодо ергономіки та використання обладнання. Це важливий крок на шляху до прийняття на озброєння цієї машини.

Успішне завершення державних випробувань дозволить розпочати переговори щодо запуску серійного виробництва та укладання контрактів на постачання БМП Borsuk для Збройних Сил Польщі.

Гусенична БМП Borsuk. Фото: Michał Niwicz

Характеристики БМП Borsuk

БМП Borsuk побудована на універсальній модульній гусеничній платформі. Машина отримала класичне для сучасних БМП компонування з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділення і відділення управління, за яким розташовується бойове відділення з командиром і навідником. Машину планують випускати у двох варіантах.

БМП оснащена дистанційно керованим бойовим модулем ZSSW-30, який озброєний 30-мм гарматою Bushmaster Mk 44/S з боєзапасом у 200 снарядів і 7,62-мм кулеметом UKM-2000C з боєкомплектом 400 набоїв, а також подвійною пусковою установкою протитанкових ракет (ПТУР) Spike-LR. Конструкція модуля пристосована для встановлення додаткової навісної броні.

Екіпаж Borsuk складається з трьох осіб: командира, оператора-навідника та водія, у десантному відділенні у кормовій частині корпусу можуть розташовуватися до шести бійців. Бойова машина піхоти за допомогою бортової системи озброєння має можливість вести боротьбу з піхотою, бронетехнікою, повітряними цілями та іншими об’єктами за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби.

Borsuk отримав німецький дизельний двигун MTU 8V-199-TE20 потужністю в 720 сил. Такий же агрегат використовується в австрійській БМП Ulan і сімействі багатоцільових бронемашин Boxer.

До речі гусениці значно краще на бездоріжжі, ніж колеса.