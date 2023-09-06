Шестого сентября украинская гуманитарная пиротехническая служба станет обладателем уникальной контейнерной взрывозащищенной установки прицепного типа Wiktoria на двухосном шасси Zasław.

Подарок готовятся польскими предпринимателями в рамках международной выставки оборонной промышленности MSPO-2023 в городе Кельце. Это будет партнерский подарок двух производителей – компании Jakusz Sp. z oo из Косьцержина, где изготавливают и монтируют такие контейнеры на колесное шасси, и Zasław TSS из производит такие шасси.

Осколкозащитный вентилируемый контейнер "Виктория" доставлен на выставку как экспонат Jakusz. Он открыт для обзора, но после сегодняшних торжеств сменит владельца. Прицепная установка уже в субботу, 9 сентября, отправится в Украину.

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Компания Jakusz выступила с инициативой бесплатно изготовить украинской пиротехнической службе специальный контейнер для безопасной транспортировки неразорвавшихся боеприпасов среднего размера. Призыв партнера поддержал производитель шасси Zasław, бесплатно передав колесную платформу под установку капсулы.

В этой контейнерной капсуле можно перевозить до 150 кг взрывоопасных предметов, детонационной стойкостью до 10 кг тротила. Фото: Jakusz

Транспортная система прицепного типа может перевозить в безопасное место для обезвреживания различные виды взрывных устройств, детонационная стойкость которых эквивалентна 10 кг тротила. Это могут быть неразорвавшиеся снаряды, мины, гранаты и т.д.

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Обычно опасные находки на территориях массового пребывания людей или жилой застройки не подлежат обезвреживанию на месте обнаружения. Для их безопасной транспортировки разработана прицепная система.

Кроме того, инженерные подразделения могут использовать такую установку в аэропортах, на терминалах, почтовых сортировочных центрах для быстрой изоляции подозрительных посылок, писем или багажа, которые могут содержать взрывчатку.