Шостого вересня українська гуманітарна піротехнічна служба стане володарем унікальної контейнерної вибухозахищеної установки причіпного типу Wiktoria на двовісному шасі Zasław.

Подарунок готують польські підприємці в рамках міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO-2023 у місті Кельце. Це буде партнерський подарунок двох виробників - компанії Jakusz Sp. z o.o. із Косьцержина, де виготовляють і монтують такі контейнери на колісне шасі, і Zasław TSS з Андрихова, яка такі шасі виробляє.

Осколкозахисний вентильований контейнер "Вікторія" доставлено на виставку як експонат Jakusz. Він відкритий для огляду, але після сьогоднішніх урочистостей змінить власника. Причіпна установка вже у суботу, 9 вересня, відправиться в Україну.

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Згадана компанія Jakusz виступила з ініціативою безкоштовно виготовити українській піротехнічній службі спеціальний контейнер для безпечного транспортування нерозірваних боєприпасів середнього розміру. Заклик партнера підтримав виробник шасі Zasław, безкоштовно передавши виробнику колісну платформу під монтаж установки.

В цій контейнерній капсулі можна перевозити до 150 кг вибухонебезпечних предметів, детонаційною стійкістю до 10 кг тротилу. Фото: Jakusz

Транспортна система причіпного типу спроможна взяти для перевезення в безпечне місце для знешкодження різноманітні види вибухових пристроїв, детонаційна стійкість яких еквівалентна 10 кг тротилу. Це можуть бути нерозірвані снаряди, міни, гранати тощо.

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Зазвичай небезпечні знахідки на територіях масового перебування людей чи житлової забудови не підлягають знешкодженню на місці виявлення. Для їх безпечного транспортування розроблена причіпна система.

Окрім цього, інженерні підрозділи можуть використовувати таку установку в аеропортах, на терміналах, поштових сортувальних центрах для швидкої ізоляції підозрілих посилок, листів або багажу, що можуть містити вибухівку.