Под фото автомобиля Jaguar XF, у которого украли дорогие колесные диски с шинами, очень много лестных комментариев.

Пост в соцсети Фейсбук с фотографией автомобиля Jaguar XF в центре столицы, у которого грабители украли колеса, вызвал нездоровую реакцию пользователей. Вместо справедливого возмущения из-за кражи и советов того, как избежать такой ситуации, пользователи начали хвалить воров.

Они пишут, что воры действовали очень аккуратно – установили кузов автомобиля на кирпичики, причем поставили их на асфальте, а не на болоте. Кроме того, владельцу оставили колесные болты. В общем, действовали очень аккуратно.

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А что касается владельца автомобиля, то его упрекали в чрезмерной экономности за то, что не поставил машину на платную парковку или гараж и не приобрел болты-секретки.

Смотрите комментарии соцсетей под постом о воровстве колес:

Напомним, что в Ровно полиция задержала воров колесных колпаков.