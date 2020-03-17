Под фото автомобиля Jaguar XF, у которого украли дорогие колесные диски с шинами, очень много лестных комментариев.
Пост в соцсети Фейсбук с фотографией автомобиля Jaguar XF в центре столицы, у которого грабители украли колеса, вызвал нездоровую реакцию пользователей. Вместо справедливого возмущения из-за кражи и советов того, как избежать такой ситуации, пользователи начали хвалить воров.
Они пишут, что воры действовали очень аккуратно – установили кузов автомобиля на кирпичики, причем поставили их на асфальте, а не на болоте. Кроме того, владельцу оставили колесные болты. В общем, действовали очень аккуратно.
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А что касается владельца автомобиля, то его упрекали в чрезмерной экономности за то, что не поставил машину на платную парковку или гараж и не приобрел болты-секретки.
Смотрите комментарии соцсетей под постом о воровстве колес:
Напомним, что в Ровно полиция задержала воров колесных колпаков.