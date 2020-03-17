Під фото автомобіля Jaguar XF, в якому викрали дорогі колісні диски з шинами, дуже багато похвальних коментарів.

Пост в соцмережі Фейсбук з фотографією автомобіля Jaguar XF в центрі столиці, в якого грабіжники викрали колеса, викликав нездорову реакцію користувачів. Замість справедливого обурення через крадіжку та порад, як уникнути такої ситуації, користувачі почали хвалити викрадачів.

Вони пишуть, що крадії діяли дуже акуратно – встановили кузов автомобіля на цеглинки, причому поставили їх на асфальті, а не на болоті. Окрім того, власнику залишили колісні болти. Загалом, діяли дуже акуратно.

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А щодо власника автомобіля, то його дорікали в надмірній економності через те, що не поставив машину на платну парковку чи гараж і не придбав болти-секретки.

Дивіться коментарі соцмереж під постом про викрадення коліс:

Нагадаємо, що в Рівному поліція затримала викрадачів колісних ковпаків.