Карбоновый широкий кузов из комплекта PDQ8XL превращает немецкий кроссовер в пушечное ядро с прямоугольными формами.

С такими родственниками, как Lamborgini Urus и Bentley Bentayga, владельцам Audi Q8 нужно немного больше, чтобы выделяться в семействе премиальных кроссоверов от “Фольксваген Групп”. Решение есть у тюнеров Prior Design.

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Audi Q8 – самый молодой из семьи больших, быстрых и дорогих кроссоверов, построенных на одинаковых агрегатах и компонентах от Volkswagen. Немало тюнинг-компаний обещали подготовить для него стайлинг и пакеты повышения производительности, но немецкому ателье Prior Design удалось сделать это раньше других.

Комплект экстремального стайлинга под названием PDQ8XL включает карбоновые элементы кузова и большие колесные диски PD5Forged собственного дизайна. Широкие колесные арки, бамперы и пороги, сплиттер на заднем бампере и спойлеры подчеркивают естественную агрессию, продиктованную "тестостероном" из-под капота, где стоит мощный турбодизель на 286 “лошадей". Пока “Ауди” выпустит обещанный SQ8, а за ним и 435-сильный RS Q8, поклонники марки могут наслаждаться агрессивной версией от Prior Design.

Фото: Prior Design Audi Q8 / Prior Design

Стоимость пакета стайлинга PDQ8XL доступна только по запросу, однако, учитывая цены других комплектов от Prior Design, можно предположить, что это будет стоить около 20 тысяч евро.

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