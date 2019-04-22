Карбоновий широкий кузов з комплекту PDQ8XL перетворює німецький кросовер на гарматне ядро з прямокутними формами.

З такими родичами, як Lamborgini Urus та Bentley Bentayga, власникам Audi Q8 потрібно дещо більше, аби виділятись у сімействі преміальних кросоверів від “Фольксваген Груп”. Рішення є у тюнерів Prior Design.

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Audi Q8 – наймолодший з родини великих, швидких і дорогих кросоверів, збудованих на однакових агрегатах і компонентах від Volkswagen. Чимало тюнінг-компаній обіцяли підготувати для нього стайлінг та пакети підвищення продуктивності, але німецькому ательє Prior Design вдалось зробити це раніше за інших.

Комплект екстремального стайлінгу під назвою PDQ8XL включає карбонові елементи кузову та великі колісні диски PD5Forged власного дизайну. Широкі колісні арки, бампери й пороги, спліттер на задньому бампері та спойлери підкреслюють природню агресію, продиктовану “тестостероном” з-під капоту, де стоїть потужний турбодизель на 286 “коней”. Поки “Ауді” випустить обіцяний SQ8, а за ним і 435-сильний RS Q8, шанувальники марки можуть насолоджуватись агресивною версією від Prior Design.

Фото: Prior Design Audi Q8 / Prior Design

Вартість пакету стайлінгу PDQ8XL доступна лише за запитом, однак, зважаючи на ціни інших комплектів від Prior Design, можна припустити, що цей коштуватиме близько 20 тисяч євро.

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