Популярные электромобили прошли проверку канадскими морозами: каков результат

Всем известно, что электромобили теряют некоторый процент запаса хода при холодных условиях, поскольку аккумуляторные батареи теряют энергию на так называемый “прогрев” для своей оптимальной работы. Однако, результаты последнего исследования CAA доказывает, что электрические авто не являются беспомощными при сильных морозах.

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Электромобили прошли маршрут из Оттавы в Мон-Тремблан, поскольку главной целью исследования было определить какой диапазон могут показать EV до полной разрядки, а также за какое время можно восстановить запас хода на зарядной станции.

Сообщается, что температура во время испытаний колебалась от -7 до -15 °C, а после того, как все 14 автомобилей прошли нужную дистанцию, их подключили к зарядной станции мощностью 350 кВт. В результате оказалось, что все они продемонстрировали худший показатель запаса хода, чем было заявлено автопроизводителем.

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В среднем электромобили потеряли от 14 до 39% диапазона. Эксперты CAA отметили Chevrolet Silverado EV и Polestar 2, как модели, теряющие на морозе меньше всего. В то же время худшие показатели показал Volvo XC40 Recharge, проехавший на 39% меньше, чем его заявленный запас хода.

Также следует отметить, что Kia EV6 не участвовал во время замеров диапазона, но был участником теста на подзарядку. Его победителем стала Tesla Model 3, что за 15 минут зарядки восстановила 200 км запаса хода. CAA советует владельцам электрических авто держать в теплых гаражах, или, если такой возможности нет, предварительно очищать его от снега и льда перед поездкой.