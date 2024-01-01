Популярні електромобілі пройшли перевірку канадськими морозами: який результат

Усім відомо, що електромобілі втрачають деякий відсоток запасу ходу за холодних умов, оскільки акумуляторні батареї втрачають енергію на так званий “прогрів” для своєї оптимальної роботи. Однак, результати останнього дослідження CAA доводить, що електричні авто не є безпорадними за сильних морозів.

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Електромобілі пройшли маршрут з Оттави до Мон-Тремблану, оскільки головною метою дослідження було визначити який діапазон можуть показати EV до повного розряджання, а також за який час можна відновити запас ходу на зарядній станції.

Повідомляється, що температура під час випробувань коливалась від -7 до -15 °C, а після того, як усі 14 автівок пройшли потрібну дистанцію, їх підключили до зарядної станції потужністю 350 кВт. В результаті виявилось, що усі вони продемонстрували гірший показник запасу ходу, ніж було заявлено автовиробник.

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В середньому електромобілі втратили від 14 до 39% діапазону. Експерти CAA відзначили Chevrolet Silverado EV та Polestar 2, як моделі, що втрачають на морозі найменше. Водночас найгірші показники показав Volvo XC40 Recharge, що проїхав на 39% менше, ніж його заявлений запас ходу.

Також слід зазначити, що Kia EV6 не брав участі під час замірів діапазону, але був учасником тесту на заряджання. Його переможцем стала Tesla Model 3, що за 15 хвилин зарядки відновила 200 км запасу ходу. CAA радить власникам електричних авто тримати в теплих гаражах, або, якщо такої можливості немає, попередньо очищати його від снігу й льоду перед поїздкою.