Высокотехнологичные, а главное – чрезвычайно легкие "ковши" уже можно заказать для моделей Porsche Boxster, Cayman и 911.

Весной прошлого года компания Porsche сообщила, что освоила технологию 3D-печати автомобильных сидений. После ряда тестов с водителями-испытателями, инновационные кресла получили допуск и были внесены в каталог Performance Parts от Porsche Tequipment.

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Пока кресла добавлены в каталог Porsche Performance Parts от Porsche Tequipment для моделей Boxster, Cayman и 911, а с февраля следующего года они появятся в списке опций подразделения персонализации Exclusive Manufaktur и в онлайн-конфигураторе.

Центральная секция, подушка и спинка сиденья, изготовленного методом 3D-печати могут иметь три уровня жесткости, чтобы кресло можно было адаптировать к индивидуальным потребностям водителя, как в профессиональном автоспорте. По своим качествам такие кресла также максимально приближены к “ковшам” болидов, но предлагают значительно больше комфорта.

Основа сиденья сделана из вспененного полипропилена (EPP), а верхняя часть напечатана на 3D-принтере из смеси материалов на основе полиуретана. Соединяются слои без использования клея. Внешняя обшивка изготовлена из нескользящего материала Race-Tex с перфорированной поверхностью. По сравнению с обычным креслом Porsche, новое сиденье весит на 8% меньше.

Кресла будут предлагать в трех стандартных цветах – черном, желтом и красном, а с их появлением в каталог Exclusive Manufaktur, можно будет заказать вставки серого, голубого и синего цветов.

Новые кресла подходят для всех моделей Porsche, в которых по умолчанию ставятся сиденья-ковши. Стоимость одного такого кресла составляет 2677 евро.

Фото: спортивные кресла созданы с помощью 3D-печати / Porsche