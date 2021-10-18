Високотехнологічні, а головне – надзвичайно легкі "ковші" вже можна замовити для моделей Porsche Boxster, Cayman та 911.

Навесні минулого року компанія Porsche повідомила, що освоїла технологію 3D-друку автомобільних сидінь. Після ряду тестів з водіями-випробувачами, інноваційні крісла отримали допуск і були внесені до каталогу Performance Parts від Porsche Tequipment.

Дізнайтесь також: Технологічна компанія Hitachi створила мотор-колесо нового покоління

Поки що крісла додано до каталогу Porsche Performance Parts від Porsche Tequipment для моделей Boxster, Cayman і 911, а з лютого наступного року вони з’являться у списку опцій підрозділу персоналізації Exclusive Manufaktur та в онлайн-конфігураторі.

Центральна секція, подушка та спинка сидіння, виготовленого методом 3D-друку можуть мати три рівні жорсткості, щоб крісло можна було адаптувати до індивідуальних потреб водія, як у професійному автоспорті. За своїми якостями такі крісла також максимально наближені до “ковшів” болідів, але пропонують значно більше комфорту.

Основа сидіння зроблена зі спіненого поліпропілену (EPP), а верхня частина надрукована на 3D-принтері з суміші матеріалів на основі поліуретану. З'єднуються шари без використання клею. Зовнішня обшивка виготовлена ​​з нековзного матеріалу Race-Tex з перфорованою поверхнею. У порівнянні зі звичайним кріслом Porsche, нове сидіння важить на 8% менше.

Крісла пропонуватимуть у трьох стандартних кольорах – чорному, жовтому та червоному, а з їх появою в каталогу Exclusive Manufaktur, можна буде замовити вставки сірого, блакитного та синього кольорів.

Нові крісла підходять для всіх моделей Porsche, в яких за замовчуванням ставляться сидіння-ковші. Вартість одного такого крісла становить 2677 євро.

Фото: спортивні крісла створені за допомогою 3D-друку / Porsche