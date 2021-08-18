С 7 по 12 сентября в Мюнхене состоится международный автосалон, посвященный экологической мобильности, где немецкий производитель представит таинственную новинку. Вероятно, электрическую.

Тизерное изображение от Porsche позволяет увидеть только переднюю правую фару автомобиля, оставляя больше вопросов, чем ответов. Четыре линзы фары напоминают архитектуру оптики Taycan, поэтому можно сделать несколько предположений.

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Фара имеет четыре основных световых элемента, размещенные внутри черного блока, который также содержит указатель поворота. Изображение сопровождает короткий пояснительный текст, в котором упоминается успешная история Porsche в автоспорте и вера в такое же славное будущее. Также хэштег #SportsCar.

Все это может намекать на электрический болид для гонки, или купе-версию Taycan. Двухдверный Taycan может стать заменой электрической Porsche 911, который производитель не спешит выпускать, держа марку классического 911.

Чем бы ни был анонсированный концепт, в начале сентября Porsche раскроет все карты, представив новинку на автосалоне IAA 2021, перенесенном из Франкфурта в Мюнхен.