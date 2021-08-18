З 7 по 12 вересня у Мюнхені відбудеться міжнародний автосалон, присвячений екологічній мобільності, де німецький виробник представить таємничу новинку. Ймовірно, електричну.

Тізерне зображення від Porsche дозволяє побачити лише передню праву фару автомобіля, залишаючи більше питань, ніж відповідей. Чотири лінзи фари нагадують архітектуру оптики Taycan, тому можна зробити кілька припущень.

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Фара має чотири основні світлові елементи, розміщені всередині чорного блоку, який також містить покажчик повороту. Зображення супроводжує короткий пояснювальний текст, у якому згадується успішна історія Porsche в автоспорті та віра в таке ж славне майбутнє. Також є хештег #SportsCar.

Усе це може натякати на електричний болід для перегонів, або ж купе-версію Taycan. Дводверний Taycan може стати заміною електричному Porsche 911, який виробник не поспішає випускати, тримаючи марку класичного 911.

Чим би не був анонсований концепт, на початку вересня Porsche розкриє усі карти, презентувавши новинку на автосалоні IAA 2021, перенесеному з Франкфурту до Мюнхена.