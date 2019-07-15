Немецкая компания владеет итальянским треком и провела его реконструкцию, чтобы использовать для тестов, в том числе беспилотников.

Всемирно известный Nardo Ring, построенный концерном Fiat в 1975 году, был открыт заново под названием Nardo Technical Center.

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Компания Porsche, а с ней и остальные марок концерна Volkswagen, получила в свое полное распоряжение уникальный автодром с треком, что имеет траекторию правильного круга. Автопроизводитель потратил на реконструкцию "Нардо" около 35 миллионов евро, чтобы трек в полной мере отвечал всем современным требованиям для тестирования новинок.

Трек Nardo Ring расположен на северо-западе города Нардо в Италии. Он представляет собой 12,6-километровый круг с полотном шириной 16 метров. Особенностью полигона является наклон дороги, поэтому во время движения нет необходимости поворачивать руль. Таким образом, используя законы физики, автомобиль движется фактически прямо, а дорога является бесконечной.

Фото: трек Нардо в Италии / Porsche

В 2012 году гигантское кольцо с прилегающей территорией было выкуплено компанией Porsche и переименовано в Nardo Technical Center. В конце 2018 года тест-трек был закрыт на реконструкцию. Работы продолжались семь месяцев, за которые было полностью восстановлено асфальтовое покрытие, установлены новые ограждения и полностью отремонтировано 106 тысяч квадратных метров трассы внутри полигона.

В Porsche подчеркнули, что кроме скоростных испытаний в Нардо будут вестись тесты беспилотных технологий, ассистентов водителя, онлайн-сервисов и быстрых зарядок для электромобилей.

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