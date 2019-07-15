Намецька компанія володіє італійським треком і провела його реконструкцію, аби використовувати для тестів, у тому числі безпілотників.

Всесвітньо відомий Nardo Ring, збудований концерном Fiat у 1975 році, був відкритий заново під назвою Nardo Technical Center.

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Компанія Porsche, а з нею й решта марок концерну Volkswagen, отримала у своє повне розпорядження унікальний автодром з треком, що має траекторію правильного кола. Автовиробник витратив на реконструкцію “Нардо” близько 35 мільйонів євро, аби трек в повній мірі відповідав усім сучасним потребам для тестування новинок.

Трек Nardo Ring розташований на північному заході міста Нардо в Італії. Він являє собою 12,6-кілометрове коло з полотном завширшки 16 метрів. Особливістю полігону є уклін дороги, тому під час руху немає необхідності повертати кермо. Таким чином, використовуючи закони фізики, автомобіль рухається, фактично, прямо, а дорога є безкінечною.

Фото: трек Нардо в Італії / Porsche

У 2012 році гігантське кільце з прилеглою територією було викуплене компанією Porsche та перейменоване на Nardo Technical Center. У кінці 2018 року тест-трек був закритий на реконструкцію. Роботи тривали сім місяців, за які було повністю відновлено асфальтове покриття, встановлено нові огорожі й повністю відремонтовано 106 тисяч квадратних метрів траси всередині полігону.

У Porsche підкреслили, що крім швидкісних випробувань в Нардо вестимуться тести безпілотних технологій, асистентів водія, онлайн-сервісів і швидких зарядок для електромобілів.

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