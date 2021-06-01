Научно-фантастический боевик с Марком Уолбергом в главной роли выйдет на экраны 10 июня. Он рассказывает тему реинкарнации, однако мы не могли пропустить эффектные сцены с автомобильными погонями в новом трейлере.

Экшн-лента будет насыщенной сценами с множеством вещей, которые делают то, чего они обычно не делают. Например, Aston Martin Vantage с металлическим усилением на носу, который пробивается сквозь стены в камере допроса, чтобы освободить персонажа Уолберга, Эвана Майклза, из лап его антагониста по имени Тед.

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Автомобилю, кажется, безразличен твердый кирпич, который ему приходится пробивать, или многочисленные столы, которые он уничтожает, когда движется внутри офисного здания, чтобы выскочить из него также через стену, пролетев над авто полиции.

Интересно также, что в фильме также появится концепт Aston Martin Lagonda Vision, представленный в 2018 году и назначенный в производство на 2021 год. Неожиданное появление концепта в фильме может намекать на то, что британский автопроизводитель таки начал работу в направлении производства этого авто.

Что касается фильма под названием “Бесконечность”, он основан на романе 2009 года под названием “Записки реинкарнациониста” (The Reincarnationist Papers) автора Д. Эрика Майкранца. Рассказывает историю о том, как ”человек обнаруживает, что его галлюцинации на самом деле являются видениями из прошлых жизней", со всеми осложнениями, которые из этого вытекают.

Старый трейлер с украинским озвучиванием: