Науково-фантастичний бойовик з Марком Уолбергом у головній ролі вийде на екрани 10 червня. Він розповідає тему реінкарнації, однак ми не могли пропустити ефектні сцени з автомобільними погонями у новому трейлері.

Екшн-стрічка буде насиченою сценами з безліччю речей, які роблять те, чого вони зазвичай не роблять. Наприклад, Aston Martin Vantage з металевим посиленням на носі, що пробивається крізь стіни в камері допиту, щоб звільнити персонажа Уолберга, Евана Майклза, з лап його антагоніста, на ім'я Тед.

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Автомобілю, здається, байдуже на тверду цеглу, яку йому доводиться пробивати, або численні столи, які він знищує, коли рухається всередині офісної будівлі, аби вискочити з неї також через стіну, пролетівши над авто поліції.

Цікаво також, що у фільмі також з’явиться концепт Aston Martin Lagonda Vision, представлений у 2018 році та призначений у виробництво на 2021 рік. Несподівана поява концепту у фільмі може натякати на те, що британський автовиробник таки розпочав роботу у напрямку виробництва цього авто.

Повернувшись до фільму під назвою «Нескінченний», він заснований на романі 2009 року під назвою “Записки реінкарнаціоніста” (The Reincarnationist Papers) автора Д. Еріка Майкранца. Він розповідає історію про те, як “людина виявляє, що його галюцинації насправді є видіннями з минулих життів”, з усіма ускладненнями, які з цього випливають.

Старіший трейлер з українським озвучуванням: