Водитель нашел очень необычное место для парковки своего автомобиля и теперь оставляет там машину каждый день.

Параллельная парковка – один из самых страшных маневров для начинающих водителей, с которым придется столкнуться каждому руководителю хотя бы раз в своей практике. Особенно неприятно, если водитель выбирает неправильный начальный угол, из-за чего приходится начинать все сначала, поскольку не хватает места для исправления ситуации. И это на пустой улице. А когда из других машин, которые ждут позади, начинают сигналить нетерпеливые водители, многие скорее поедут искать место для перпендикулярной парковки.

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Но для этого человека из Индии параллельная парковка его Toyota Innova – обыденное дело. Семиместный минивэн отлично подходит для перевозки людей, и, согласно этому видео, прекрасно вписывается в пространство на мостике над речушкой.

Водитель говорит, что транспортное средство даже не его и принадлежит другу, который ему его одолжил, потому что он нужен для работы. Вирусное видео с его навыками парковки было снято без его ведома женой, которая стояла на балконе с видом на "островок над пропастью".

Искусный водитель рассказал, что у него многолетний опыт и он привык иметь дело и с большими машинами – раньше он водил 12,5-метровый автобус и ездил опасными маршрутами по бездорожью. Поэтому подобные маневры на относительно компактной Toyota Innova для него, мол, игрушки.

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