Водій знайшов дуже незвичайне місце для паркування свого автомобіля і тепер залишає там машину щодня.

Паралельне паркування – один із найстрашніших маневрів для водіїв-початківців, з яким доведеться зіткнутись кожному керманичу хоча б раз у своїй практиці. Особливо неприємно, якщо водій обирає неправильний початковий кут, через що доводиться починати все спочатку, оскільки не вистачає місця для виправлення ситуації. І це з порожньою вулицею. А коли з інших машин, що чекають позаду, починають сигналити нетерплячі водії, багато хто радше поїде шукати місце для перпендикулярного паркування.

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Та цього чоловіка з Індії паралельне паркування його Toyota Innova – буденна справа. Семимісний мінівен чудово підходить для перевезення людей, і, згідно з цим відео, чудово вписується у простір на містку над річечкою.

Водій каже, що транспортний засіб навіть не його і належить другові, який йому його позичає, бо він потрібен для роботи. Вірусне відео про його навички паркування було знято без його відома дружиною, яка стояла на балконі з видом на “острівок над прірвою”.



Вправний водій розповів, що має багаторічний досвід і звик мати справу і з більшими машинами – раніше він водив 12,5-метровий автобус та їздив небезпечними маршрутами бездоріжжям. Тому подібні маневри на відносно компактній Toyota Innova для нього, мовляв, забавки.

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