Еще одно доказательство того, что алкоголь и техника – вещи несовместимые.

Перед нами результат встречи винта самолета Embraer EMB 202 Ipanema с крышей автомобиля. Пилот был пьян и решил похвастаться перед друзьями своей сноровкой.

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Происшествие произошло в Бразилии. Местный фермер пил с приятелями и решил показать им свое мастерство в пилотировании своего самолета. Выполняя один из маневров, пилот неправильно оценил высоту и, пролетев над автомобилем, в котором находилось два человека, винтом задел крышу машины.

Повреждения автомобиля выглядят пугающе и похожи на следы от когтей какого-то доисторического чудовища из "Парка Юрского периода", однако люди в машине остались невредимыми. Пропеллер Embraer также был поврежден, но странным образом, не разлетелся вдребезги.

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