Ще один доказ того, що алкоголь і техніка – речі несумісні.

Перед нами результат зустрічі гвинта літака Embraer EMB 202 Ipanema з дахом автомобіля. Пілот був напідпитку і вирішив похизуватись перед друзями своєю вправністю.

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Пригода трапилась у Бразилії. Місцевий фермер пиячив з приятелями і вирішив показати їм свою майстерність в пілотуванні свого літака. Виконуючи один з маневрів, пілот не правильно оцінив висоту та, пролетівши над автомобілем, в якому знаходилось двоє людей, гвинтом зачепив дах машини.



Пошкодження автомобіля виглядають лякаюче і схожі на сліди від пазурів якогось доісторичного чудовиська з “Парку Юрського періоду”, однак люди в машині залишились неушкодженими. Пропелер Embraer також був пошкоджений, але дивним чином, не розлетівся на скалки.

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