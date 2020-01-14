Лютим ненависником автомобілів виявився 26-річний житель німецького міста Швайнфурт.

На рахунку серійного вандала – 642 автомобиля. Протягом трьох місяців він наводив жах на місцевих автомобілістів. Для розслідування його справи навіть був створений спеціальний підрозділ поліції.

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Ім’я злочинця не розголошується, однак відомо, що його вже затримали та засудили. 26-річний швайнфуртець розгулював вулицями міста з гострим предметом, яким навмисне дряпав лакофарбове покриття автомобілів. Своєю брудною справою він займався з лютого по квітень 2018 року і за цей час встиг нанести збитків власникам машин на 930 тисяч євро.

Вийти на злочинця місцевій поліції вдалось у квітні 2018 року, завдяки зверненню очевидиці – жінка зателефонувала у відділок та повідомила, що під її вікнами підозрілий чоловік ходить від машини до машини вздовж вулиці. Поліцейські оперативно відреагували на її дзвінок і встигли приїхати до того, як чоловік зник. Його спіймали на місці злочину з металевим болтом у руці.

Спочатку зловмиснику були висунуті звинувачення у нанесенні шкоди 1700 автомобілям (сума збитків – 2,3 мільйони євро), однак стараннями адвокатів, його провину довелось довести лише у 642 епізодах. Решту випадків суд відмовився розглядати, через брак доказів.

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