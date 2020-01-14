Яростным ненавистником автомобилей оказался 26-летний житель немецкого города Швайнфурт.

На счету серийного вандала – 642 автомобиля. В течение трех месяцев он наводил ужас на местных автомобилистов. Для расследования его дела даже было создано специальное подразделение полиции.

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Имя преступника не разглашается, однако известно, что его уже задержали и осудили. 26-летний швайнфуртец разгуливал по улицам города с острым предметом, которым умышленно царапал лакокрасочное покрытие автомобилей. Своим грязным делом он занимался с февраля по апрель 2018 года и за это время успел нанести ущерб владельцам машин на 930 тысяч евро.

Выйти на преступника местной полиции удалось в апреле 2018 года благодаря обращению очевидицы – женщина позвонила в участок и сообщила, что под ее окнами подозрительный мужчина ходит от машины к машине вдоль улицы. Полицейские оперативно отреагировали на ее звонок и успели приехать до того, как тот исчез. Его поймали на месте преступления с металлическим болтом в руке.

Сначала злоумышленнику были предъявлены обвинения в нанесении ущерба 1700 автомобилям (сумма убытков – 2,3 миллиона евро), однако стараниями адвокатов его вину удалось доказать только в 642 эпизодах. Остальные случаи суд отказался рассматривать из-за нехватки доказательств.

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