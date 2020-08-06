Безумный кастом-кар развивает мощность до 3000 лошадиных сил.

До начала эры турбомоторов едва ли не единственным способом получить больше мощности от автомобиля, было добавление... еще одного мотора. Или нескольких. Именно таким путем пошел автор этого проекта.

Также интересно: ЛуАЗ-969М с дизельным мотором от VW Golf и радикальным тюнингом выглядит настоящим монстром бездорожья

Дальнобойщик и гонщик Гэри Векессера собрал свой драгстер Max IV на базе Ford Mustang Mach 1 Sportsroof 1969 года выпуска. Для спорткара было изготовлено специальное шасси, достаточно длинное, чтобы вместить четыре 5,7-литровых V8.

Все V8 были оснащены впрыском топлива, а 32 выхлопных патрубка выведены прямо из головок блока. Совокупная отдача четырех моторов составляет на пике 3000 лошадиных сил. В результате, на дрэговой прямой автомобиль показывал время прохождения 402 метров менее чем за 8 секунд, достигая 290 км/ч на финише.

В конструкции использовалась сеть карданных валов и U-образных шарниров, которые передавали всю мощность через единую муфту на изготовленную на заказ коробку передач. В последней не было передаточных чисел и цепных приводов.

Уникальный дрегстер был полностью отреставрирован несколько лет назад и сейчас выставляется в музее Галпин в Лос-Анджелесе.

Смотрите также: На Закарпатье продают монстр-трак ГАЗ за 25 тысяч евро