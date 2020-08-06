Шалений кастом-кар розвиває потужність до 3000 кінських сил.

До початку ери турбомоторів чи не єдиним способом отримати більше потужності від автомобіля, було додавання… ще одного мотора. Або кількох. Саме таким шляхом пішов автор цього проекту.

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Далекобійник і гонщик Гері Векессера зібрав свій драгстер Max IV на базі Ford Mustang Mach 1 Sportsroof 1969 року випуску. Для спорткара було виготовлено спеціальне шасі, достатньо довге, аби вмістити чотири 5,7-літрових V8.

Всі V8 були оснащені уприскуванням пального, а 32 вихлопних патрубки виведені прямо з головок блоку. Сукупна віддача чотирьох моторів становить на піку 3000 кінських сил. У результаті, на дреговій прямій автомобіль показував час проходження 402 метрів менш, ніж за 8 секунд, досягаючи 290 км/год на фініші.



В конструкції використовувалась мережа карданних валів та U-подібних шарнірів, які передавали всю потужність через єдину муфту на виготовлену на замовлення коробку передач. У останньої не було передавальних чисел і ланцюгових приводів.



Унікальний дрегстер був повністю відреставрований кілька років тому і зараз виставляється у музеї Галпін у Лос-Анджелесі.

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