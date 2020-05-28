При обыске машины, полиция обнаружила 2,39 килограмма золота и 30 граммов марихуаны.

История, достойная экранизации, произошла в приграничном городке Порт Гурон, на границе США и Канады 21 мая.

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По данным Американского таможенного и пограничного агентства в штате Мичиган, она перепутала поворот на мостовой развязке и случайно попала на мост Блу Уотер, что ведет на территорию Канады. Развернувшись, она хотела вернуться на развязку, однако была вынуждена пересечь уже американскую границу, где пограничники и установили, что автомобиль краденый.

Фото: нелегальное имущество из краденой машины / @CBPGreatLakes

Водителя взяли под стражу без инцидентов, после чего был проведен обыск транспортного средства. Офицеры были удивлены, обнаружив в автомобиле более 2,3 кг золота в слитках и монетах и больше 30 грамм марихуаны. Золото оценивается более чем на 130 тысяч долларов.



Фото: мост Блу Уотер между США и Канадой / @MDOT_BWB

Женщину, вместе с автомобилем, золотом и марихуаной передали в руки полиции штата Мичиган, который сейчас расследует инцидент. Можно лишь предположить, что это лишь часть интересной криминальной истории, которая могла бы лечь в основу очередного сериала от Netflix или HBO.

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