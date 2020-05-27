Фирменный аксессуар входил в комплектацию редких Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Z-Tune и отдельно не продавался.

Nissan Skyline GT-R R34, предшественник актуальной модели спорткара, выпускался всего четыре года, с 1999 по 2002, что делает это поколение достаточно редким.

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Skyline R34 был последним автомобилем с легендарным мотором серии RB – рядной шестеркой. Спортивное подразделение Nissan уделило особое внимание двум десяткам этих моторов да и самим спорткарам, выпустив серию машин в исполнении Skyline GT-R R34 Nismo Z-Tune. Все они имели серебристый цвет кузова, за исключением одного, окрашенного в пурпурный оттенок Midnight Purple – он стал самым дорогим из заводских Skyline GT-R. Конечно, не столь дорогим, как новый Nissan GT-R50 от Italdesign.

Все Skyline GT-R R34 Nismo Z-Tune поставлялись с кейсом из карбона, настолько уникальным, что номер шасси на автомобиле соответствует табличке на аксессуаре. В нем хранился набор для владельца, включавший: оригинальный компакт-диск с программным обеспечением Nismo, диагностический кабель и специальный каталог Z-Tune.

Фото: Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Z-Tune / Motor1

Случилось так, что в одной из раритетных Z-Tune R34 Nismo такого чемодана не оказалось, поэтому владельцу пришлось провести целое расследование, чтобы его найти. Карбоновый дипломат был обнаружен в частной коллекции поклонника Nismo, который, к счастью, согласился его продать... за 10 000 долларов.

Поскольку для коллекционеров комплектность автомобиля имеет чрезвычайное значение, владелец Nismo Z-Tune был вынужден согласиться на такую цену.

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