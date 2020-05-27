Фірмовий аксесуар входив у комплектацію різкісних Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Z-Tune і окремо не продавався.

Nissan Skyline GT-R R34, попередник актуальної моделі спорткара, випускався лише чотири роки, з 1999 по 2002, що робить це покоління досить рідкісним.

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Skyline R34 був останнім автомобілем з легендарним мотором серії RB – рядною шісткою. Спортивний підрозділ Nissan приділив особливу увагу двом десяткам цих моторів та й самим спорткарам, випустивши серію машин у виконанні Skyline GT-R R34 Nismo Z-Tune. Усі вони мали сріблястий колір кузову, за винятком одного, пофарбованого у пурпуровий відтінок Midnight Purple – він став найдорожчим з заводських Skyline GT-R. Звісно, не настільки дорогим, як новий Nissan GT-R50 від Italdesign.

Усі Skyline GT-R R34 Nismo Z-Tune поставлялись з кейсом з карбону, настільки унікальним, що номер шасі на автомобілі відповідає табличці на аксесуарі. У ньому зберігався набір для власника, що включав: оригінальний компакт-диск із програмним забезпеченням Nismo, діагностичний кабель та спеціальний каталог Z-Tune.

Фото: Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Z-Tune / Motor1

Сталось так, що в одного з раритетних Z-Tune R34 Nismo такої валізи не виявилось, тож власнику довелось провести ціле розслідування аби її знайти. Карбоновий дипломат був виявлений у приватній колекції шанувальника Nismo, котрий, на щастя, погодився його продати… за 10 000 доларів.

Оскільки для колекціонерів комплектність автомобіля має надзвичайне значення, власник Nismo Z-Tune був змушений погодитись на таку ціну.

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