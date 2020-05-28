При обшуку машини, поліція виявила 2,39 кілограми золота і 30 грамів маріхуани.

Історія, гідна екранізації, трапилась у прикордонному містечку Порт Гурон, на межі США й Канади 21 травня.

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За данними Американського митного та прикордонного агентства у штаті Мічиган, водійка переплутала поворот на мостовій розв’язці та випадково потрапила на міст Блу Уотер, що веде на територію Канади. Розвернувшись, вона хотіла повернутись на розв’язку, однак була змушена перетнути вже американський кордон, де прикордонники і встановили, що автомобіль – крадений.

Фото: нелегальне майно з краденої машини / @CBPGreatLakes

Водійку взяли під варту без інцидентів, після чого був проведенй обшук транспортного засобу. Офіцери були здивовані, виявивши в автомобілі понад 2,3 кг золота у зливках і монетах та більше 30 грам марихуани. Золо оцінюється більш як на 130 тисяч доларів.



Фото: міст Блу Уотер між США і Канадою / @MDOT_BWB

Жінку, разом з автомобілем, золотом та марихуаною передали до рук поліції штату Мічиган, що зараз розслідує інцидент. Можна лише припустити, що це лише частина цікавої кримінальної історії, що могла б лягти в основу чергового серіалу від Netflix або HBO.

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