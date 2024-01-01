Появилась возможность снимать с учета автомобиль, который временно простаивает

Изменения в постановлении Кабмина о регистрации автомобилей, внесены правительством 21.01.2025, не очень существенные, но несколько облегчают жизнь автовладельцев, сообщает Институт исследований авторынка. Хотя в целом процедура переоформления автомобилей остается неизменной.

Кстати Кабмин разрешил выбраковку гуманитарных авто

Снятие ТС с учета возвращается

Услуга снятия с учета, которая до изменений была доступна только для выбраковки ТС или при вывозе его за границу навсегда, теперь станет доступной, если автомобиль временно не эксплуатируется.

По информации от МВД, это позволит заключать договоры страхования гражданско-правовой ответственности ("автогражданка") на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев, что облегчит процедуру для тех, кто пользуется транспортными средствами сезонно или по другим причинам временно не использует их.

Почтовая служба - на выбор

Через 6 месяцев после официальной публикации документа (ориентировочно - в июле 2025 года) водители и владельцы автомобилей получат возможность выбирать оператора почтовой связи, который будет осуществлять по желанию лица и за дополнительную плату доставку водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи). До сих пор право на такие услуги было исключительно у государственной "Укрпочты".

Кстати регистрация автомобилей снова доступна, в том числе через Дію

Основание изменений:

Кабинет Министров 21 января 2025 года утвердил изменения в постановление КМУ от 08.05.1993 № 340 "Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами" и в постановление КМУ от 07.09.1998 № 1388 "Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов".