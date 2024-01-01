З'явилась можливість знімати з обліку авто, яке тимчасово не їздить

Зміни у постанові Кабміну про реєстрацію автомобілів, внесені урядом 21.01.2025, не дуже суттєві, але дещо полегшують життя автовласників, повідомляє Інститут досліджень авторинку. Хоча в цілому процедура переоформлення автомобілів залишається незмінною.

До речі Кабмін дозволив вибракування гуманітарних авто

Зняття ТЗ з обліку повертається

Послуга зняття з обліку, яка до змін була доступна лише для вибракування ТЗ або при вивезенні його за кордон назавжди, тепер стане доступною, якщо автомобіль тимчасово не експлуатується.

За інформацією від МВС, це дозволить укладати договори страхування цивільноправової відповідальності («автоцивілка») на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або з інших причин тимчасово не використовує їх.

Поштова служба — на вибір

Через 6 місяців після офіційної публікації документа (орієнтовно — у липні 2025 року) водії та власники автомобілів отримають можливість обирати оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставлення посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі). Досі право на такі послуги було виключно в державної «Укрпошти».

До речі реєстрація автомобілів знову доступна, в тому числі через Дію

Підстава змін:

Кабінет Міністрів 21 січня 2025 року затвердив зміни до постанови КМУ від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» та до постанови КМУ від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».